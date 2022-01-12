"Краснодар" подписал контракт с игроком сборной Парагвая Алонсо

Сегодня 28-летний центральный защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо, выступавший в последнее время за бразильский "Атлетико Минейро", официально стал игроком "Краснодара". Об этом вечером 12 января сообщили в пресс-службе "быков".

"Алонсо подписал контракт с "Краснодаром", который будет действителен до 30 июня 2025 года, - говорится информации, помещенной на сайте кубанского клуба. - Несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а сегодня были улажены последние формальности. Парагвайский защитник будет выступать за "быков" под 12-м номером".

Трансфер игрока обошелся "быкам", по данным бразильских СМИ, примерно в 8 миллионов евро.

Воспитанник клуба "Серро Портеньо" дебютировал в парагвайской Примере в 2013 году, став в его составе чемпионом страны. Затем в его футбольной карьере были выступления за французский "Лилль", испанскую "Сельту", знаменитый "Бока Хуниорс" (в нем выиграл чемпионат Аргентины 2019/20). А затем он подписал контракт с "Атлетико Минейро". В составе этого коллектива победил в чемпионате Бразилии 2020/21, завоевав еще и престижный личный трофей - Bola de Prato ("Серебряный мяч"), как один из лучших защитников лиги".

Хуниор Алонсо - футболист основы сборной Парагвая, за национальную сборную своей страны провел 44 матча и забил два мяча.

Как мы уже рассказывали, специалисты отмечают его великолепную позиционную игру в центре обороны, умение начинать атаки с помощью длинных и точных передач в переднюю линию, а еще неукротимый бойцовский характер. С его приходом "Краснодар" собирается кардинально улучшить игру в обороне: из-за регулярных грубейших ошибок своих защитников "быки" регулярно теряют важнейшие очки.

Кстати, игроки "Краснодара" сегодня днем прибыли на свой первый тренировочный сбор в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - город Дубай. Ожидается, что здесь к ним присоединится и новый главный тренер "быков" Даниэль Фарке: по данным Sky Sports, немецкий специалист уже согласовал двухлетний контракт с кубанцами и в ближайшее время он будет подписан.

А вот Хуниор Алонсо (в среду он был представлен футболистам своей новой команды и провел с ними первую тренировку) придется вскоре покинуть "Краснодар": игрок вызван на отборочные матчи к чемпионату мира-2022 в южноамериканской группе, в которых сборная Парагвая на своем поле 28 января примет Уругвай, а 2 февраля сыграет на выезде с Бразилией.