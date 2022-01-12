СКА впервые под руководством Ротенберга проиграл в КХЛ

Петербургский СКА на домашней арене потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 1:3. У хозяев отличился Никита Гусев, а в составе гостей - Пер Линдхольм, Никита Дыняк и Джордан Уил.

Поражение стало первым для петербургского клуба под руководством Романа Ротенберга, который встал у руля команды 4 января после ухода Валерия Брагина. Ранее Ротенберг был начальником команды.

После поражения СКА остается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У команды 66 очков в 47 матчах. Казанцы с 66 очками в 48 встречах занимают третью строчку в Восточной конференции.