Жирков продолжит карьеру в "Химках"

Бывший защитник сборной России и футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков будет выступать за подмосковные "Химки".

Об этом в среду заявил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. Последним клубом, за который выступал Жирков был "Зенит" из Санкт-Петербурга. Летом 2021 клуба он остался без клуба.

По словам Терюшкова, контракт с 38-летним Жирковым подписан на полгода с возможностью продления на один сезон.

"Если Юрий захочет играть дальше, то мы будем готовы продлить с ним соглашение. Если нет, то мы предложим ему возможность перейти на административную работу в структуре клуба", - приводит слова Терюшкова РИА Новости.

"Химки" после осенней части сезона занимают последнее место в РПЛ.