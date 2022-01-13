Чемпионку мира Щербакову очень расстроило падение на ЧЕ

Чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Анна Щербакова не попала в тройку сильнейших после короткой программы на чемпионате Европы-2022 в Таллине.

Щербакова упала с прыжка, осталась без каскада и получила меньше 70 баллов.

- Я очень расстроена, такое выступление - совсем не то, на что я рассчитывала. Больше пока сложно сказать, будем позже разбираться, что случилось, - отметила Щербакова в разговоре с журналистами. - Но могу сказать, что вне программы я ни разу не допустила ошибки на этом каскаде, проблемы с ним только в прокате. Значит, они не технические, а в голове.

Щербакова также заявила, что находится в хорошем физическом состоянии и волноваться по поводу тейпа на ноге, который заметили журналисты, не стоит.