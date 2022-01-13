В еще одном клубе Континентальной хоккейной лиги выявлено массовое заболевание коронавирусом. Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID-19. В четверг клуб сообщил об этом на официальном сайте.

Все игроки, сдавшие положительные тесты, отправлены на самоизоляцию и помещены в список травмированных. Помимо этого коронавирус выявлен у представителей тренерского штаба и персонала команды.

"Динамо" занимает восьмое место на Западе, набрав 54 очка.

В среду руководство КХЛ приняло решение отменить матчи в период с 15 по 21 января, чтобы улучшилась эпидемиологическая ситуация. Свои игры могут провести только те клубы, в которых ситуация не ухудшается.

С начала 2022 года массовые заболевания в клубах КХЛ уже не носят разовый характер - на днях выявлены случаи заражения в "Спартаке" и "Металлурге".