Джокович узнал соперника на Открытом чемпионате Австралии

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису все же включили Новака Джоковича в состав участников турнира, хотя окончательного решения о его визе так и не принято.

Из-за ситуации с въездом Джоковича в страну жеребьевка турнира немного задержалась. Хотя в итоге первый номер мирового рейтинга все же принял в ней участие, СМИ сообщали о намерении властей повторно аннулировать визу и депортировать Джоковича из страны.

Но окончательное решение до сих пор не принято. В итоге первым соперником Джоковича станет соотечественник Миомир Кецманович. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет против Генри Лаасконена из Швейцарии. Соперником Андрея Рублева стал Джанлука Маджер из Италии. Аслан Карацев встретится с испанцем Хауме Мунарм, а Карен Хачанов - с представителем США Денисом Кудлой.