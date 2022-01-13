Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге

Победой французского биатлониста Кентена Фийона Майе завершилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Французский спортсмен преодолел дистанцию 10 км с результатом 23 минуты 23,7 секунды. При этом Майе не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место в гонке занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, отставший на 7,2 секунды. Он также поразил все 10 мишеней на огневых рубежах. Бронза досталась белорусу Антону Смольскому, который с одним промахом отстал на 32,1 секунды.

Россияне в этой гонке не сумели попасть в топ-20. Лучшим стал Максим Цветков, показавший 21-й результат. 23-е место занял Даниил Серохвостов, 31-е и 32-е места заняли Александр Поварницын и Александр Логинов. Карим Халили стал 35-м, а Антон Бабиков - 71-м.

В пятницу в Рупольдинге состоится женская эстафетная гонка.