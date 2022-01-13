Как ЦСКА удалось разгромить греческий "Панатинаикос"

Московский ЦСКА провел первый матч в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги, начиная с 23 декабря, когда в гостях уступил мадридскому "Реалу". Возвращение получилось успешным. На выезде крупно обыгран греческий "Панатинаикос" - 98:74.

Никита Курбанов сыграл в Афинах немного, но эффектным броском в кольцо сверху успел отличиться Фото: euroleague.net

Как и большинство спортивных турниров, которые проходят в эти дни, Евролига пытается минимизировать ущерб от коронавируса. Из-за вспышек ковида в разных клубах была отменена половина матчей 18-го тура "регулярки", все матчи 19-го тура и больше половины игр 20-го тура.

Среди тех, кого коронавирус в этом сезоне не коснулся непосредственно, - ЦСКА. Но переносов избежать не удалось: из-за ковида в стане соперников в запланированные даты не состоялись встречи с "Олимпиакосом" и "Барселоной".

С 23 декабря подопечные Димитриса Итудиса играли только в Единой лиге, одержав победы над красноярским "Енисеем" (26 декабря) и саратовским "Автодором" (4 января).

"Панатинаикосу" повезло меньше. После матча с "Олимпиакосом" того же 23 декабря игроки "Пао" до встречи с ЦСКА вообще не выходили на паркет. Возможно, это и предопределило ход матча.

В первой четверти на площадке шла еще более-менее конкурентная борьба. И вот во второй четверти ЦСКА отправил соперника в глубокий нокдаун рывком 23:0. Вернуться после такого в игру греки не смогли. К большому перерыву счет на табло был 60:33. Так много очков за первую половину матча ЦСКА за все время выступлений в Евролиге не набирал ни разу.

До матча с "Панатинаикосом" в последний раз ЦСКА выходил на паркет в Евролиге 23 декабря против "Реала"

- Прежде всего хочу поздравить игроков. На площадке было заметно, что "Панатинаикос" переболел коронавирусом и, возможно, выбился из ритма, - признал после игры главный тренер москвичей Димитрис Итудис, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА.

Самым результативным в составе победителей стал Мариус Григонис, набравший 19 очков. Это его рекорд с тех пор, как литовец перешел летом в ЦСКА.

Следующий матч армейцы должны провести сегодня против французского "Виллербана".

Что касается двух других российских клубов, участвующих в Евролиге, питерский "Зенит" и казанский УНИКС из-за ковида ушли на карантин и пропустили в Евролиге по три матча. Питерцы уже постепенно возвращаются в тренировочный процесс. Ближайший матч им предстоит провести как раз против ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги. Встреча намечена на 17 января.

Между тем

Чемпион НБА-2016 в составе "Кливленда", бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов дебютировал за свою новую команду, московскую "Руну", выступающую в Суперлиге. Столичный клуб одолел резервистов краснодарского "Локомотива-Кубани" - 83:66, а Мозгов за 18 минут на паркете набрал 15 очков. Напомним, после НБА Мозгов в 2019 году подписал контракт с "Химками", но за команду почти не играл из-за травмы. После того как химчане потеряли статус команды Единой лиги, Мозгов после некоторой паузы в декабре подписал контракт с "Руной", которая в Суперлиге идет на первом месте.

Где будем смотреть

14 января, пятница, "Матч ТВ"

19.55. ЦСКА - "Виллербан". - Прямая трансляция