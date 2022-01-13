Король шахмат Карлсен и наш Карякин лицом к лицу в Вейк-ан-Зее

В маленьком нидерландском городке Вейк-ан-Зее на берегу Северного моря сегодня состоится открытие одного из старейших шахматных турниров.

Среди 14 гроссмейстеров, которым до 30 января включительно предстоит определить победителя по круговой системе - обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен и его соперник по чемпионскому матчу 2016 года наш Сергей Карякин. Выступят еще два россиянина - Даниил Дубов и Андрей Есипенко.

Также отметим участие Фабиано Каруаны (США), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), нидерландских шахматистов Аниша Гири и Йордена ван Фореста. Последний в прошлом году сенсационно выиграл турнир.

Эти соревнования проводятся с 1937 года. В длинном списке победителей такие могикане, как Анатолий Карпов, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Владимир Крамник и многие другие титулованные шахматисты.