Николаев выиграл предпоследний этап "Дакара"

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева выиграл предпоследний этап ралли-марафона "Дакар", проходящего в Саудовской Аравии.

В четверг участникам "Дакара" предстояло преодолеть 11-й этап, протяженность спецучастка которого составила 346 км. В зачете грузовиков снова не было равных пилотам российской команды "Камаз-мастер", которые заняли первые три места.

Лучший результат показал экипаж Эдуарда Николаева, преодолевший дистанцию за 3 часа 54 минуты 45 секунд. Второе место занял Андрей Каргинов, уступивший 15 секунд, третьим стал лидер общего зачета Дмитрий Сотников, уступивший две минуты.

Перед заключительным этапом Сотников опережает Николаева на 8 минут и 18 секунд.