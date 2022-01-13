Тренерский штаб сборной России посетит зимние сборы клубов РПЛ

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным посетит зимние сборы клубов РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

14 января Валерий Карпин отправляется в Испанию на сборы клубов РПЛ, после чего он посетит расположение клубов в Турции и ОАЭ. Его помощник Николай Писарев будет находиться в Турции, а Виктор Онопко - в Испании.

В РФС сообщили, что тренеры сборной России будут следить за подготовкой кандидатов в национальную команду, а также общаться с игроками и тренерами клубов РПЛ.

24 марта сборная России проведет первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2022 года против команды Польши. Встреча пройдет в "Лужниках". В случае победы россияне в решающем матче сыграют с победителем встречи Швеция - Чехия.