Трусова о падении с тройного акселя: Если откажусь от него, проиграю

Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги короткой программы на чемпионате Европы в Таллине, где она упала с акселя в 3,5 оборота и заняла третье промежуточное место.

Однако спортсменка, которую называют "королевой четверных", отметила, что будет продолжать попытки исполнить этот элемент ультра-си.

- Как обычно, не получился тройной аксель. Буду работать дальше и надеюсь, все получится, - сказала Трусова журналистам. - Я уже три года его пытаюсь сделать. На тренировках процентов 70 получается, а вот на соревнованиях - нет. Возможно, тут психологический момент. Для меня это самый сложный прыжок. Но отказаться от него, значит, проиграть.

Напомним, что лидером после короткой программы стала Камила Валиева, которая установила мировой рекорд.