Новости

В Воронежской области запретили ночную работу общепита 19:11
Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге 18:57
Камила Валиева: Мировой рекорд - это мотивация 18:48
КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников 18:44
Песков о переговорах по безопасности: Ситуация в целом ясна 18:40
Суд арестовал вице-губернатора Тамбовской области 18:37
Чемпионку мира Щербакову очень расстроило падение на ЧЕ 18:29
В Подмосковье ищут ребенка, написавшего записку с просьбой о помощи 18:26
Кириенко: Более 4 млрд рублей президентских грантов получат почти 2 тысячи НКО 18:25
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей 18:25
Детская песня впервые собрала 10 миллиардов просмотров на YouTube 18:24
Мишустин подчеркнул просветительскую миссию современной журналистики 18:23
Трусова о падении с тройного акселя: Если откажусь от него, проиграю 18:20
Глава РФПИ анонсировал публикацию данных об эффективности "Спутника V" против омикрона 18:12
Каттани: Уверен, что "Спартак" вернется на ведущие позиции 18:09
ПФР начнет выплачивать социальные пособия с 17 января 18:09
Россия вновь расширила ограничения на импорт яйца и птицы из Европы 18:07
В Крыму с 17 января вернут QR-коды в общественных местах 18:03
Более 1200 проектов СМИ получили поддержку в рамках госпрограммы в 2021 году 17:59
Воробьев: Подмосковье готовится к вспышке "омикрона" 17:59
МИД назвал неприемлемыми националистические высказывания министра информации Казахстана 17:56
Роспотребнадзор разъяснил, как готовить пельмени в школьных столовых 17:47
ФСБ задержала группу экстремистов в Иванове 17:20
Начата проверка по факту ухода ребенка из детского сада в Дмитрове 16:58
Умер актер из "Уходя, оглянись…" Михаил Лобанов 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 18:20
Рубрика: Спорт

Трусова о падении с тройного акселя: Если откажусь от него, проиграю

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги короткой программы на чемпионате Европы в Таллине, где она упала с акселя в 3,5 оборота и заняла третье промежуточное место.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Камила Валиева: Выкладывалась максимально, и это дало результат

Однако спортсменка, которую называют "королевой четверных", отметила, что будет продолжать попытки исполнить этот элемент ультра-си.

- Как обычно, не получился тройной аксель. Буду работать дальше и надеюсь, все получится, - сказала Трусова журналистам. - Я уже три года его пытаюсь сделать. На тренировках процентов 70 получается, а вот на соревнованиях - нет. Возможно, тут психологический момент. Для меня это самый сложный прыжок. Но отказаться от него, значит, проиграть.

Напомним, что лидером после короткой программы стала Камила Валиева, которая установила мировой рекорд.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022