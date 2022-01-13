В Союзе биатлонистов опровергли информацию о скором увольнении Шашилова

Новости

Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
Чубайс: Энергопереход не приведет к снижению потребления энергии 15:23
Кудрин оценил угрозу санкций США против России 15:18
Число работников соцсферы к 2030 году увеличится на миллион 15:16
Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине 15:14
На австрийских горнолыжных курортах ввели обязательное ношение защитных масок 15:10
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Казахстане 15:04
Чубайс: Нужно по максимуму использовать наш экспортный потенциал по углю 15:03
Госкомпании закупили отечественной продукции на 5,5 трлн рублей в 2021 году 14:59
Лавров: Переговоры по безопасности показали серьезность противостояния в мире 14:57
Хуснуллин: Число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19% 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 15:04
Рубрика: Спорт

В Союзе биатлонистов опровергли информацию о скором увольнении Шашилова

Текст: Максим Домчев
В Союзе биатлонистов России опровергли появившуюся информацию об увольнении старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова.

Как сообщил "Матч ТВ", на ближайшем заседании правления СБР может быть рассмотрен вопрос об увольнении Шашилова накануне Олимпийских игр в Пекине.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с кончиной Алябьева

Позже глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал эту информацию. Он заявил РИА "Новости", что впервые слышит об этом, а позже в своем Telegram-канале назвал эту новость "бредом".

Позже глава СБР Виктор Майгуров заявил ТАСС, что вопроса об увольнении Шашилова нет в повестке заседания, а сама появившаяся информация - "это удар по сборной России". В настоящее время Шашилов находится с командой и готовится к Олимпиаде, которая пройдет в Пекине 4-20 февраля.

Спорт Биатлон