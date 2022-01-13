В Союзе биатлонистов опровергли информацию о скором увольнении Шашилова

В Союзе биатлонистов России опровергли появившуюся информацию об увольнении старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова.

Как сообщил "Матч ТВ", на ближайшем заседании правления СБР может быть рассмотрен вопрос об увольнении Шашилова накануне Олимпийских игр в Пекине.

Позже глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал эту информацию. Он заявил РИА "Новости", что впервые слышит об этом, а позже в своем Telegram-канале назвал эту новость "бредом".

Позже глава СБР Виктор Майгуров заявил ТАСС, что вопроса об увольнении Шашилова нет в повестке заседания, а сама появившаяся информация - "это удар по сборной России". В настоящее время Шашилов находится с командой и готовится к Олимпиаде, которая пройдет в Пекине 4-20 февраля.