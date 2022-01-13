Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Таллине, обновив мировой рекорд - 90,45 балла. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - наша Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова - только четвертая.

В прокате Валиева сделала тройной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп".

Две другие российские фигуристки выступили с падениями. Александра Трусова в очередной раз рискнула и пошла в короткой программе на элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота, но упала. Все остальные прыжки - тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп" - были исполнены чисто.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова также ошиблась. Спортсменка упала с тройного лутца, сорвав каскад "тройной лутц - тройной риттбергер". За прокат она получила всего 69,05 балла т осталась на четвертом месте.