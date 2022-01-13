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13.01.2022 17:17
Рубрика: Спорт

"Зенит-Казань" разгромил нидерландский "Орион" в Кубке ЕКВ

Текст: Илья Трисвятский
Уверенную победу в первом матче 1/8 финала второго по значимости на континенте Кубка ЕКВ одержал ВК "Зенит-Казань". На своей площадке волейболисты из столицы Татарстана не оставили шансов "Ориону" (Нидерланды) - 3:0 (25:12, 25:19, 25:14).

Ответная игра состоится 20 январе в Дутинхеме. Казанцам нужно выиграть минимум две партии, чтобы избежать поражения 1:3 или 0:3, назначения "золотого" сета до 15 очков.

Фото: Пресс-служба ВФВ
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Второй наш участник турнира кемеровский "Кузбасс" вышел в четвертьфинал без игры. Французский "Монпелье" отказался от противостояния из-за коронавирусных проблем. Если зенитовцы выполнят свою задачу в Нидерландах, то в борьбе за выход в полуфинал болельщиков ждет соперничество двух российских команд.

Также претендентами на трофей считаются польская "Скра" (Белхатув), итальянская "Монца", победитель пары "Тур" (Франция) - "Модена" (Италия).

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