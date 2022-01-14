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14.01.2022 16:27
Рубрика: Спорт

20-летний механик погиб на последнем этапе "Дакара"

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Заключительный этап ралли-марафона "Дакар" ознаменовался трагедией. В результате аварии погиб 20-летний французский механик Кентен Лавале.

Фото: Флавьен Дюамель/ www.kamazmaster.ru/ РИА Новости
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В пятницу прошел заключительный, 12-й, этап ралли-марафона "Дакар", проходившего в Саудовской Аравии. По ходу соревнований произошло ЧП, завершившееся гибелью человека.

На отметке 234 км произошло столкновение машины техподдержки и местного грузовика. Находившийся за рулем "технички" 20-летний французский механик Кентен Лавале скончался. Ехавший вместе с ним бельгиец Максим Фрер в результате аварии получил травмы и был отправлен в больницу.

Кстати, за всю историю проведения "Дакара" во время гонок погибло более 70 человек.

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