Баскетбольная Единая лига твердо намерена не прерывать чемпионат

Баскетбольная Единая лига перенесла на неопределенные пока даты матчи "Енисей" (Красноярск) - "Зелена-Гура" (Польша), "Парма" (Пермский край) - "Автодор" (Саратов), "Астана" (Казахстан) - "Парма". Причина - положительные тесты на коронавирус у игроков сибирского и пермского клубов. Но полностью прерывать турнир, как это сделали в КХЛ, Единая лига не намерена.

Напомним, что ранее из-за положительных тестов у польской команды был перенесен с 8 января матч "Зелена-Гура" - "Калев" (Эстония), а еще два случившихся изменения в календаре никакого отношения к пандемии не имеют. Игры с участием "Астаны" (против "Локомотива-Кубани" и "Цмоки-Минск") перенесены из-за нестабильной обстановки в Казахстане на момент принятия решения.

Что касается игр "Енисей" - "Зелена-Гура", "Парма" - "Автодор" и "Астана" - "Парма", то они изначально были назначены на 15, 16 и 23 января соответственно.

В пресс-службе Единой лиги корреспонденту "РГ" разъяснили, что существуют и активированы достаточно крепкие страховочные меры для того, чтобы избежать ситуации, при которой календарь турнира затрещит по швам и проведение чемпионата окажется под угрозой. Регламентом соревнований предусмотрена возможность заявки новых игроков на любой срок - одновременно в "паспорте команды" могут находиться не более 16 игроков и не более 20 игроков в течение сезона. Кроме того, и что очень важно, клубы могут заявлять игроков на матч из фарм-команд и молодежных коллективов.

Здесь еще необходимо понимать, что по правилам, например, Евролиги, в заявке на матч у команды должно быть минимум восемь игроков. В Единой лиге сейчас придерживаются пункта официальных правил Международной федерации баскетбола (ФИБА) - если в команде набирается пять человек для выхода в стартовом составе, то игру можно начинать. Нелишне в нынешнее время напомнить и о другом правиле, с которым, как показала жизнь и личное общение, знакомы далеко не все люди, считающие себя знатоками баскетбола. Игра продолжается до тех пор, пока в команде на площадке находятся как минимум два игрока. В середине 1990-х такое было в еврокубковом матче "Динамо" (Москва) - "Паниониос" (Греция) из-за массовой драки, последовавшей затем массы фолов "бело-голубые" на площадке в УСК ЦСКА остались вдвоем. Героически сражались с пятью соперниками Евгений Пашутин и Павел Астахов.

Все восемь российских клубов, выступающих в Единой лиге, организованы по системе "пирамиды", в основании которой - молодежные и юношеские команды. Так что в случае ковидного форс-мажора у основного состава будет кому играть календарные встречи. В Суперлиге 1 выступают фарм-команды ЦСКА и краснодарского "Локомотива-Кубани", У всех есть представители в Единой Молодежной лиге ВТБ. Это "Зенит-М", "ЦСКА-Юниор", "Локомотив-Кубань-2-ЦОП", "Парма-М", УНИКС-2, "НижнийНовгород-2", "Автодор-2" и "Енисей-2".

Плюс клубы Единой лиги могут подписывать свободных агентов на краткосрочные контракты. В этом есть некая аналогия с НБА, где существует практика оформления 10-дневных соглашений.

Текущее положение лидеров в чемпионате: ЦСКА, УНИКС (Казань), "Автодор" (Саратов) - по 8 побед - 2 поражения, "Зенит" (Санкт-Петербург) - 7-3, "Парма" (Пермский край) - 6-4, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 5-4.

Где будем смотреть

16 января, воскресенье

"Матч ТВ", "ТВ Старт"

18.00. УНИКС (Казань) - БК "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

17 января, понедельник

"Матч! Страна", "ТВ Старт"

20.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.