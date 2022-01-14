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14.01.2022 14:17
Рубрика: Спорт

Экипаж Сотникова стал победителем "Дакара"

Текст: Максим Домчев
В пятницу завершился ралли-марафон "Дакар". Пилотам предстояло преодолеть дистанцию спецучастка продолжительностью 164 км. Финиш прошел в Джидде, и первым в зачете грузовиков финишировал Дмитрий Сотников из команды "КАМАЗ-мастер", ставший победителем в общем зачете.

Его результат 41 час 37 минут 34 секунды. Второе место занял Эдуард Николаев, уступивший победителю почти 10 минут. Третье место у Антона Шибалова (+1 час 11 минут и 11 секунд).

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Для Сотникова это вторая победа на "Дакаре". Ранее он выиграл гонку в 2021 году.

В зачете автомобилей четвертую победу в карьере одержал Насер Аль-Аттия из Катара, опередивший француза Себастьяна Леба.

В общем зачете гонщиков, выступавших на квадроциклах, не было равных французу Александру Жиру, а среди мотоциклистов первенствовал британский гонщик Сэм Сандерленд.

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