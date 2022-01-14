Фигурист Марк Кондратюк выиграл "золото" чемпионата Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.

Кондратюк шел вторым после короткой программы и выиграл произвольную. В прокате он исполнил три квада: четверной тулуп, каскад "четверной сальхов - ойлер - тройной сальхов" и четверной сальхов. Марк набрал 187,50 балла.

В сумме за два проката у россиянина - 286,56 балла.

На пьедестал также поднялись итальянец Даниэль Грассль (278,48) и представитель Латвии Денис Васильев (272,08).

Еще два наших одиночника - Андрей Мозалев (265,69) и Евгений Семененко (260,00) - заняли четвертое и пятое места соответственно.

Напомним, что именно Кондратюк выиграл отборочный чемпионат России, который проходил в конце декабря 2021 года, и гарантировал себе путевку на Олимпиаду в Пекине.