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14.01.2022 23:10
Рубрика: Спорт

Фигурист Марк Кондратюк выиграл "золото" чемпионата Европы

Текст: Анна Козина
Российский фигурист Марк Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Кондратюк шел вторым после короткой программы и выиграл произвольную. В прокате он исполнил три квада: четверной тулуп, каскад "четверной сальхов - ойлер - тройной сальхов" и четверной сальхов. Марк набрал 187,50 балла.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В сумме за два проката у россиянина - 286,56 балла.

На пьедестал также поднялись итальянец Даниэль Грассль (278,48) и представитель Латвии Денис Васильев (272,08).

Еще два наших одиночника - Андрей Мозалев (265,69) и Евгений Семененко (260,00) - заняли четвертое и пятое места соответственно.

Напомним, что именно Кондратюк выиграл отборочный чемпионат России, который проходил в конце декабря 2021 года, и гарантировал себе путевку на Олимпиаду в Пекине.

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