Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной США по хоккею на ОИ-2022

Пять игроков, представляющих Континентальную хоккейную лигу, попали в окончательный состав сборной США на Олимпийские игры в Пекине.

Официальный сайт федерации хоккея США опубликовал окончательный состав сборной страны на Олимпиаду-2022. КХЛ в нем представляют защитник "Ак Барса" Стивен Кэмпфер, а также форварды "Торпедо" Энди Миле и Кенни Агостино, нападающие Брайан О'Нилл из "Йокерита" и Ник Шор из "Сибири".

Помимо них в состав включены вратари Дрю Коммессо (Бостонский университет), Штраус Манн ("Шеллефтео", Швеция), Патрик Нэгл ("Лихай Вэлли Фантомс", США); защитники: Дэвид Варсофски ("Ингольштадт", Германия), Брайан Купер ("Оскарсхамн", Швеция), Ник Пербикс (Государственный университет Сэнт Клауд), Джейк Сандерсон (Университет Северная Дакота), Брок Фэбер (Университет Миннесоты), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж), Аарон Несс ("Провиденс Брюинз"), а также нападающие Мэтти Беньерс, Брендан Бриссон (оба - Университет Мичигана), Ноа Кейтс (Университет Миннесота Дулут), ), Сэм Хенджес (Государственный университет Сэнт Клауд), Абруццезе, Шон Фаррелл (оба - Гарвардский университет), Ник Мэттью Найс, Бен Мейерс, Натан Смит (все - Университет Миннесоты), Марк Маклафлин (Бостонский колледж).

Хоккейный турнир Олимпиады стартует 9 февраля. В одной группе с американцами сыграют сборные Канады, Германии и Китая.