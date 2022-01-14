Власти Австралии повторно аннулировали визу Джоковича

Власти Австралии приняли окончательное решение аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Спортсмен будет депортирован из страны. Такое решение принял министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук. В нем говорится, что виза спортсмена аннулирована, и он не сможет принять участие в стартующем Открытом чемпионате Австралии по теннису, хотя он был включен в сетку турнира.

Хоук отметил, что это решение было принято после общественного запроса и направлено на защиту Австралии.

"Принимая это решение, я тщательно рассмотрел информацию, предоставленную мне министерством внутренних дел, пограничными силами Австралии и мистером Джоковичем", - приводит слова министра The Age.

Представители Джоковича уже заявили, что будут добиваться в суде отмены этого решения.

Виза Джоковича была аннулирована ранее пограничной службой страны. Однако в суде адвокатам атлета удалось добиться отмены того решения. Но при этом окончательное решение о судьбе Джоковича должен был принять Алекс Хоук.