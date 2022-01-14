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14.01.2022 10:33
Рубрика: Спорт

Власти Австралии повторно аннулировали визу Джоковича

Текст: Максим Домчев
Власти Австралии приняли окончательное решение аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Спортсмен будет депортирован из страны. Такое решение принял министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук. В нем говорится, что виза спортсмена аннулирована, и он не сможет принять участие в стартующем Открытом чемпионате Австралии по теннису, хотя он был включен в сетку турнира.

Хоук отметил, что это решение было принято после общественного запроса и направлено на защиту Австралии.

Фото: EPA-EFE/MICK TSIKAS
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"Принимая это решение, я тщательно рассмотрел информацию, предоставленную мне министерством внутренних дел, пограничными силами Австралии и мистером Джоковичем", - приводит слова министра The Age.

Представители Джоковича уже заявили, что будут добиваться в суде отмены этого решения.

Виза Джоковича была аннулирована ранее пограничной службой страны. Однако в суде адвокатам атлета удалось добиться отмены того решения. Но при этом окончательное решение о судьбе Джоковича должен был принять Алекс Хоук.

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