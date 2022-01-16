Логинов взял серебро в гонке преследования на этапе КМ в Германии

Россиянин Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Победителем стал представитель Франции Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию 12,5 километров за 31 минуту 30,6 секунд и допустивший при этом два промаха. Логинов уступил лидеру 8,8 секунд, допустив один промах. Ну а третьим стал белорус Антон Смольский (+13,1; два промаха).

Что касается остальных россиян, то помимо Логинова, в топ-10 по итогам гонки попал Максим Цветков, занявший девятое место. Даниил Серохвостов финишировал 17-м, Саид Халили - 30-м.

Остается добавить, что следующий этап Кубка мира примет итальянский Антхольц. Гонки стартуют 20 января и пройдут до 23 числа. Соревновательную программу откроет мужская индивидуальная гонка.