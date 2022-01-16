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16.01.2022 10:10
Рубрика: Спорт

Новак Джокович будет депортирован из Австралии

Действующий победитель Australian Open Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Суд отклонил апелляцию теннисиста, оспорившего аннулирование своей визы. Об этом сообщил судья Джеймс Олсоп на заседании, которое транслировалось в режиме реального времени, передает ТАСС.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время.

Теперь, по закону Австралии, Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче визы в течение трех лет.

В начале года австралийские пограничники задержали Джоковича, который не предоставил документы об освобождении от вакцинации от коронавируса. Его виза была аннулирована. Позже теннисист оспорил это решение через суд, однако власти вновь аннулировали его визу.

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