Власти Австралии депортируют Новака Джоковича

Власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Федеральный суд страны отклонил апелляцию на аннулирование визы спортсмена.

Суд Австралии признал неубедительными основания для медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции, который получил спортсмен. По требованиям в Австралию могут въехать или прошедшие вакцинацию, или же имеющие медицинский отвод от прививки.

Таким образом Джокович не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии и не сумеет защитить титул действующего победителя турнира.

Проблемы у Джоковича начались при попытке въехать в страну. Пограничная служба, изучив материалы, приняла решение не впускать спортсмена в страну. Позже виза Джоковича, при оформлении которой была допущена ошибка, была аннулирована.

При этом игрок, который был отпущен из карантина, даже успел принять участие в тренировках и был включен в число участников, а его матч попал в расписание первого игрового дня турнира.

Позже суд принял решение разрешить сербу въезд в страну, но власти страны повторно аннулировали его визу, заявив, что защищают жителей Австралии. Представители теннисиста снова подали апелляцию, которая на этот раз не была удовлетворена.

Помочь Джоковичу пытались власти Сербии, его отец обращался к королеве Великобритании Елизавете II, называя ситуацию с запретом въезда политической.