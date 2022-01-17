17-летний Матвей Мичков не попал в расширенный состав сборной на Игры-2022

В понедельник, 17 января, сборная России по хоккею начнет подготовку к олимпийскому турниру. Кроме того, 17 января официально станет известен расширенный состав команды, из которого тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым выберет игроков в итоговую заявку на Олимпиаду.

Впрочем, расширенный список попал в прессу еще накануне. В нем 36 фамилий. Вот как этот список выглядит.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба - СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев ("Северсталь").

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба - "Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард").

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все - СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо" Москва), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба - "Ак Барс"), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Артур Каюмов ("Локомотив"), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург").

К составу есть вопросы практически по каждой линии. Например, в расширенный список вошли сразу пять вратарей. Вопросов нет по кандидатурам Ивана Федотова и Тимура Билялова, можно объяснить и попадание сюда Дмитрия Шугаева, который проводит хороший сезон в "Северстали". Но что делают в списке голкиперы Александр Самонов и Ярослав Аскаров, которые в СКА в лучшем случае на вторых ролях, непонятно. Пожалуй, самым логичным выглядит выбор в обороне, а по атаке снова начинаются вопросы. Почему не нашлось места хотя бы в расширенном списке для четвертого бомбардира сезона Континентальной хоккейной лиги Дамира Жафярова из нижегородского "Торпедо" или по каким причинам в команду не вызван самый ценный игрок прошлогоднего плей-офф КХЛ Сергей Толчинский, креатив которого не помешал бы сборной в любом его состоянии.

Окончательную заявку на Олимпиаду тренерский штаб сборной назовет 23 января

Ну и, наконец, многие ждали в составе сборной главного вундеркинда отечественного хоккея 17-летнего Матвея Мичкова. Но, видимо, тренерский штаб посчитал, что на турнир с такой колоссальной ответственностью, как Олимпиада, юниору ехать пока рановато.

Отметим, что окончательный состав на Игры в Пекин тренерский штаб назовет 23 января.

Между тем

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился 25-й шайбой в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. От него пострадал "Нью-Йорк Айлендерс", который уступил в матче против "столичных" со счетом -0:2.

Таким образом, Овечкин забивает не менее 25 шайб уже 16 сезонов в НХЛ. За всю свою заокеанскую карьеру россиянин лишь раз не дотянулся до этой отметки: в прошлом, укороченном сезоне он забросил 24 шайбы. Больше сезонов с 25+ голами только у троих: Горди Хоу (20), Яромира Ягра (18) и Майка Гартнера (17).