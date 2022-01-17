Алексей Миранчук переходит в "Дженоа"

Футболист сборной России Алексей Миранчук в ближайшее время должен сменить команду: по информации итальянских СМИ, хавбек перейдет из "Аталанты" в "Дженоа" на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа.

За полтора года в "Аталанте" Алексею Миранчуку так и не удалось закрепиться в стартовом составе своей команды. Фото: Getty Images

Вообще Миранчук должен был пройти медосмотр перед грядущим трансфером еще накануне, но процедура была отложена, поскольку бергамаски все еще ждут возвращения в строй травмированных, а также тех игроков, которые подхватили коронавирус. Впрочем, вряд ли ситуация с кадровыми потерями скажется на будущем Алексея. Вот и в последнем матче против миланского "Интера" (0:0), даже несмотря на проблемы с составом, россиянин остался в запасе и вышел на поле лишь в концовке.

Косвенно информацию об уходе Миранчука чуть ранее подтвердил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого Алексею так и не удалось за полтора года закрепиться в стане "черно-синих".

- Пока Миранчук здесь, он здоров, в полном порядке. Сейчас он в моем распоряжении, но я не знаю, когда рынок заберет его у меня. Миранчук - очень сильный исполнитель, у него есть техника и талант. У него были сложности с адаптацией, в том числе из-за языка. Были проблемы как с английским, так и с итальянским. Но Алексей - скромный, хороший и вежливый человек, он относится ко всем с огромным уважением, - подчеркнул Гасперини.

У Миранчука были варианты с возвращением в Россию, но он не захотел уезжать из Италии

В отличие от "Аталанты", все еще претендующей на чемпионство, "Дженоа" борется за выживание, идет на предпоследнем месте в турнирной таблице "серии А". Плюс к тому же команда несколько дней назад осталась без главного тренера после увольнения Андрея Шевченко. Кто придет ему на смену - по-прежнему остается загадкой. Можно почти наверняка сказать, что в Генуе у Миранчука будет больше игрового времени, но вот останется ли его клуб в высшем дивизионе - большой вопрос.