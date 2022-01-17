Четыре баскетболистки столичного МБА провели по два матча за день

В чемпионате страны по баскетболу среди женских команд произошло неординарное событие. Сразу четырем игрокам клубной системы бронзового призера Премьер-лиги 2020/21 столичного МБА пришлось провести по два матча за день в разных дивизионах.

Команды БК "Московская баскетбольная ассоциация" (МБА) выступают сразу на двух уровнях чемпионата страны - в элитной Премьер-лиге и в Суперлиге 1. Оба турнира проводятся под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Руководство столичного клуба принципиально не прибегает к услугам иностранных спортсменок, здесь на площадку выходят только доморощенные исполнительницы. В преддверии 14-го тура Премьер-лиги в МБА столкнулись с кадровой проблемой - из-за травм и болезней в строю остались только шесть девушек из основного состава. На помощь им пришли резервистки из МБА-2, которые сыграли два матча за день.

В 12.30 на площадке дворца спорта в Крылатском начался матч Суперлиги 1 МБА-2 - "Казаночка". Хозяйки уступили со счетом 64:67. После этой встречи несколько игроков хозяев, наскоро перекусив, стали готовиться уже к матчу Премьер-лиги МБА - "Динамо" (Новосибирская область). Здесь стартовый спорный мяч был разыгран в 16.00.

Вот показатели игрового времени для девушек из МБА, которым пришлось провести по два матча за день. Надежды Языкова - 25 мин. 18 сек., 8 очков в Суперлиге 1 плюс 3 секунды в Премьер-лиге, Анастасия Бочарова - 15.07 и 4 очка + 5.31 и 5 очков, Екатерина Кошечкина - 29.04 и 12 очков + 18.33 и 5 очков, Вероника Логинова - 27.17 и 8 очков + 15.42 и 4 очка.

При этом в матче Премьер-лиги основная команда МБА не без помощи указанных резервисток к восторгу своих болельщиков добилась успеха - 78:77. Победный бросок совершила чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" опытнейшая Анна Лешковцева.

Действующий чемпион страны УГМК (Екатеринбург) в нынешнем турнире по-прежнему не знает поражений. В 14-ом туре, играя дома с московским "Динамо", команда установила рекорд сезона по результативности, победив со счетом 111:56. Прежнее достижение в Премьер-лиге 2021/22 также принадлежало екатеринбурженкам - 109:57 в гостевой игре с новосибирским "Динамо". Сейчас на руку хозяйкам сыграло то обстоятельство, что динамовки из-за травм и болезней прибыли на игру восьмером, хотя на матч можно заявлять 12 игроков. Лучшими бомбардирами в составе УГМК стали Бриттни Грайнер (20 очков), Элли Куигли (19), центровая сборной России Мария Вадеева (18) и Альба Торренс (17). У "Динамо" 16 очками отличилась Анна Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Центральным матчем тура стало противостояние соперников по весенней "бронзовой" серии "Ника" (Сыктывкар) - "Надежда" (Оренбург). И снова сильнее девушки из столицы Республики Коми - 79:66. Причем "Ника" к большому перерыву уступала 9 очков (31:40). Зато следующие две четверти получились для сыктывкарской команды ударными - 21:9 и 27:17. У "Ники", руководимой бывшим главным тренером сборной России, на площадку выходили лишь семь баскетболисток. Львиную долю очков набрали легионеры, но и кандидаты в состав нашей национальной дружины тоже не были статистами. Раиса Мусина набрала 9 очков, Мария Черепанова - 9, Марина Голдырева - 6.

В чемпионате лидируют: УГМК (Екатеринбург) - 14 побед - 0 поражений, "Динамо" (Курск) - 13-1, МБА (Москва) - 11-3, "Ника" (Сыктывкар) - 9-5. Равный баланс побед и поражений (7-7) у двух клубов - красноярского "Енисея" и новосибирского "Динамо". В зоне попадания в плей-офф также находятся оренбургская "Надежда" и "Спарта энд К" (Видное) - по 6-8.