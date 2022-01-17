Четыре баскетболистки столичного МБА провели по два матча за день

Новости

Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом" 22:05
CBS News: Семью Анны Франк нацистам мог выдать нотариус Ван ден Берг 21:59
В танковой армии ЗВО проходит командно-штабная тренировка 21:40
Судье по делу Порошенко вызвали "скорую" 21:25
Грушко напомнил о принципе зеркальности в предложениях России по безопасности 21:19
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 21:09
Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 20:30
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 19:54
Порошенко объявили в розыск на Украине 19:43
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
17.01.2022 21:07
Рубрика: Спорт

Четыре баскетболистки столичного МБА провели по два матча за день

Текст: Илья Трисвятский
В чемпионате страны по баскетболу среди женских команд произошло неординарное событие. Сразу четырем игрокам клубной системы бронзового призера Премьер-лиги 2020/21 столичного МБА пришлось провести по два матча за день в разных дивизионах.

Команды БК "Московская баскетбольная ассоциация" (МБА) выступают сразу на двух уровнях чемпионата страны - в элитной Премьер-лиге и в Суперлиге 1. Оба турнира проводятся под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Руководство столичного клуба принципиально не прибегает к услугам иностранных спортсменок, здесь на площадку выходят только доморощенные исполнительницы. В преддверии 14-го тура Премьер-лиги в МБА столкнулись с кадровой проблемой - из-за травм и болезней в строю остались только шесть девушек из основного состава. На помощь им пришли резервистки из МБА-2, которые сыграли два матча за день.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)
Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги

В 12.30 на площадке дворца спорта в Крылатском начался матч Суперлиги 1 МБА-2 - "Казаночка". Хозяйки уступили со счетом 64:67. После этой встречи несколько игроков хозяев, наскоро перекусив, стали готовиться уже к матчу Премьер-лиги МБА - "Динамо" (Новосибирская область). Здесь стартовый спорный мяч был разыгран в 16.00.

Вот показатели игрового времени для девушек из МБА, которым пришлось провести по два матча за день. Надежды Языкова - 25 мин. 18 сек., 8 очков в Суперлиге 1 плюс 3 секунды в Премьер-лиге, Анастасия Бочарова - 15.07 и 4 очка + 5.31 и 5 очков, Екатерина Кошечкина - 29.04 и 12 очков + 18.33 и 5 очков, Вероника Логинова - 27.17 и 8 очков + 15.42 и 4 очка.

При этом в матче Премьер-лиги основная команда МБА не без помощи указанных резервисток к восторгу своих болельщиков добилась успеха - 78:77. Победный бросок совершила чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" опытнейшая Анна Лешковцева.

Действующий чемпион страны УГМК (Екатеринбург) в нынешнем турнире по-прежнему не знает поражений. В 14-ом туре, играя дома с московским "Динамо", команда установила рекорд сезона по результативности, победив со счетом 111:56. Прежнее достижение в Премьер-лиге 2021/22 также принадлежало екатеринбурженкам - 109:57 в гостевой игре с новосибирским "Динамо". Сейчас на руку хозяйкам сыграло то обстоятельство, что динамовки из-за травм и болезней прибыли на игру восьмером, хотя на матч можно заявлять 12 игроков. Лучшими бомбардирами в составе УГМК стали Бриттни Грайнер (20 очков), Элли Куигли (19), центровая сборной России Мария Вадеева (18) и Альба Торренс (17). У "Динамо" 16 очками отличилась Анна Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Баскетбольная Единая лига твердо намерена не прерывать чемпионат

Центральным матчем тура стало противостояние соперников по весенней "бронзовой" серии "Ника" (Сыктывкар) - "Надежда" (Оренбург). И снова сильнее девушки из столицы Республики Коми - 79:66. Причем "Ника" к большому перерыву уступала 9 очков (31:40). Зато следующие две четверти получились для сыктывкарской команды ударными - 21:9 и 27:17. У "Ники", руководимой бывшим главным тренером сборной России, на площадку выходили лишь семь баскетболисток. Львиную долю очков набрали легионеры, но и кандидаты в состав нашей национальной дружины тоже не были статистами. Раиса Мусина набрала 9 очков, Мария Черепанова - 9, Марина Голдырева - 6.

В чемпионате лидируют: УГМК (Екатеринбург) - 14 побед - 0 поражений, "Динамо" (Курск) - 13-1, МБА (Москва) - 11-3, "Ника" (Сыктывкар) - 9-5. Равный баланс побед и поражений (7-7) у двух клубов - красноярского "Енисея" и новосибирского "Динамо". В зоне попадания в плей-офф также находятся оренбургская "Надежда" и "Спарта энд К" (Видное) - по 6-8.

Спорт Баскетбол