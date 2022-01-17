ЦСКА объявил о переходе парагвайца Медины

Футболист сборной Парагвая Хесус Медина стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. Контракт рассчитан на 3,5 года.

Медина достался "красно-синим" бесплатно, поскольку в начале января у 24-летнего хавбека истек срок соглашения с "Нью-Йорк Сити". По неподтвержденным данным, Хесус будет получать в ЦСКА 1,77 миллиона евро в год. Изначально армейцы предлагали ему 650 тысяч евро, но игрок не согласился. В ближайшие дни Медина присоединится к новым одноклубникам на сборах в испанском Кампоаморе.

Подготовку к возобновлению сезона начал и "Спартак". Накануне "красно-белые" отправились в Эмираты, где у них запланированы два сбора (17-29 января и 1-12 февраля). В Москве остался Самуэль Жиго, подхвативший простуду. Напомним, что Жиго может покинуть клуб уже в зимнее межсезонье. Контракт игрока со спартаковцами заканчивается летом, и продлевать его он не собирается.