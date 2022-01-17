Девушки УГМК за матч набрали 111 очков

Действующие чемпионки страны баскетболистки УГМК (Екатеринбург) лидируют и в нынешнем турнире Премьер-лиги, не зная поражений. В матче 14-го тура с московским "Динамо" команда установила рекорд сезона по результативности, победив дома со счетом 111:56.

Прежнее достижение в чемпионате Премьер-лиги, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола, также принадлежало екатеринбурженкам - 109:57 в гостевой игре с новосибирским "Динамо".

Сейчас на площадке дворца спорта в Верхней Пышме Свердловской области на руку хозяйкам сыграло то обстоятельство, что динамовки из-за травм и болезней прибыли на игру ввосьмером, хотя на матч можно заявлять 12 игроков.

Лучшими бомбардирами в составе УГМК стали Бриттни Грайнер (20 очков), Элли Куигли (19), центровая сборной России Мария Вадеева (18) и Альба Торренс (17). У "Динамо" 16 очками отличилась Анна Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.