ФИФА признала Левандовски лучшим футболистом года

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола.

В понедельник ФИФА в онлайн-режиме наградила лауреатов 2021 года.

В борьбе за титул лучшего футболиста года сошлись Роберт Левандовски, аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси и египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

В итоге победа досталась Левандовски, который ранее уступил Месси в споре за "Золотой мяч".

Лучшим тренером года стал немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий лондонский "Челси". Он победил в споре с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини и наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Голкипер "Челси" и сборной Сенегала Эдуард Менди признан лучшим вратарем.