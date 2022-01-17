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17.01.2022 02:40
Рубрика: Спорт

Гол Салаха принес Египту первую победу на Кубке Африки

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Один из фаворитов Кубка африканских наций сборная Египта одержала первую победу на турнире: "фараоны" обыграли Гвинею-Бисау со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммеда Салаха.

Несмотря на добытые три очка, египтяне выдали очередной блеклый матч. А в концовке Салах и компания могли вовсе упустить победу, но вмешался VAR, из-за которого рефери отменил гол форварда Гвинеи-Бисау Мамы Бальде. С тремя набранными очками Египет поднялся на второе место в группе "D". У Гвинеи-Бисау с Суданом по одному баллу, а в плей-офф отсюда досрочно вышла Нигерия: "орлы" взяли максимальные шесть очков после двух туров. Во втором матче они обыграли Судан со счетом 3:1.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Ну а первый большой скандал на Кубке Африки разразился в поединке Туниса с Мали. Судья матча Жанни Сиказве дважды дал досрочный финальный свисток: сначала замбийский рефери зачем-то решил увести футболистов в раздевалки на 85-й минуте, а потом за 13 секунд до истечения положенного времени игры. При этом во второй половине команды сделали девять замен, тунисцы не реализовали пенальти, а игрок Мали заработал красную карточку, была использована система VAR, но Сиказве не компенсировал ни одной минуты. Спустя примерно полчаса после того, как арбитр прервал матч, он предложил тунисцам выйти на поле и доиграть его, но те отказалась от этого предложения. На момент срыва встречи счет был 1:0 в пользу малийцев.

- Это просто безумие! Невозможно контролировать неспортивные вещи. На 85-й минуте он дает финальный свисток, а потом снова, но уже на 89-й. Как еще это называть? - негодовал главный тренер тунисцев Мондхер Кебайер.

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