Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Карен Хачанов в стартовом матче Australian Open переиграл американца Дениса Кудлу.

В понедельник на кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.

В первый день свой матч проводил Карен Хачанов. Его соперником был американец Денис Кудла, который сумел выиграть первую партию со счетом 6:3.

Хачанова неудача в стартовой партии лишь раззадорила, и в дальнейшем он доминировал на корте - 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Россиянин отметился 17-ю подачами навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 11-ти.

Следующим соперником Хачанова будет француз Бенжамен Бонзи.

В женском разряде россиянка Екатерина Александрова проиграла американке Бернарде Пере - 5:7, 3:6, а Анастасия Потапова - итальянке Камиле Джорджи - 4:6, 0:6.