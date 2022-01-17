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17.01.2022 11:11
Рубрика: Спорт

Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Карен Хачанов в стартовом матче Australian Open переиграл американца Дениса Кудлу.
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

В понедельник на кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.

Фото: EPA/Emilio Naranjo
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В первый день свой матч проводил Карен Хачанов. Его соперником был американец Денис Кудла, который сумел выиграть первую партию со счетом 6:3.

Хачанова неудача в стартовой партии лишь раззадорила, и в дальнейшем он доминировал на корте - 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Россиянин отметился 17-ю подачами навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 11-ти.

Следующим соперником Хачанова будет француз Бенжамен Бонзи.

В женском разряде россиянка Екатерина Александрова проиграла американке Бернарде Пере - 5:7, 3:6, а Анастасия Потапова - итальянке Камиле Джорджи - 4:6, 0:6.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2022