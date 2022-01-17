В понедельник в Мельбурне стартовал первый в году турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии. После депортации первой ракетки мира Новака Джоковича и в запланированное отсутствие залечивающих травмы швейцарцев Роджера Федерера и Стэна Вавринки в сетке Australian Open остался только один игрок, который брал здесь титул. Это испанец Рафаэль Надаль, ставший королем кортов в 2009-м.

Розыгрыш-2022 Рафа начал с уверенной победы в матче против американца Маркоса Гирона - 6:1, 6:4, 6:2. Ну, а удача самого счастливого лаки-лузера Сальваторе Карузо, который занял место лидера посева Джоковича, быстро от него отвернулась. Итальянца, который является 150-м номером мирового мужского рейтинга, обыграл другой сербский теннисист Миомир Кецманович (6:4, 6:2, 6:1).

А каким оказался первый день Australian Open для россиян? Карен Хачанов одолел американца Дениса Кудлу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Во втором круге Карену предстоит встретиться с Бенжаменом Бонзи из Франции.

Напомним, что Хачанов не вошел в состав сборной на ATP Cup, где россияне защищали титул, но уступили канадцам в полуфинале. Форму перед "мэйджором" он набирал на австралийских одиночных турнирах в Аделаиде. На одном из них дошел до финала, в котором проиграл французу Гаэлю Монфису (4:6, 4:6). Еще один российский теннисист Аслан Карацев как раз завоевал титул - на турнире в Сиднее. Он обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга британца Энди Маррея (6:3, 6:3) и взял третий титул в карьере после Дубая и Москвы. Однако та победа, похоже, потребовала много сил. Аслан не успел восстановиться, как уже надо было играть в Мельбурне. Так что матч против испанца Хауме Мунара складывался непросто.

Соперник взял первый сет, вел во втором. Так что Карацев, не сдержав негативных эмоций, сломал ракетку, за что его оштрафовали очком. Также он получил несколько предупреждений от судьи на вышке, например, за то, что выбил мяч на трибуны. В итоге этот напряженный поединок растянулся на все пять сетов, но за 4 часа 52 минуты Карацев смог пробиться во второй круг - 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.

В прошлом году Даниил Медведев проиграл финал Новаку Джоковичу. Сможет ли россиянин взять титул в отсутствие первой ракетки мира?

В женской сетке действующая чемпионка Australian Open японка Наоми Осака, которая испытывала ряд ментальных проблем и взяла паузу в карьере после сенсационного поражения в третьем круге US Open, без проблем прошла первый круг в Мельбурне. Осака обыграла Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии (6:3, 6:3).

54 миллиона долларов США составляет общий призовой фонд Australian Open. Участник первого круга получит 64 тысячи долларов, чемпион - 3 миллиона

Из наших теннисисток, вышедших на корт, дальше двигается только Вероника Кудерметова. Она справилась с представительницей США Клэр Лю (6:4, 6:4). Поражения на старте турнира потерпели Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачева.

Мировой рейтинг

В обновленном рейтинге ATP лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Испанец Рафаэль Надаль обошел Андрея Рублева и стал пятой ракеткой мира. Аслан Карацев после победы на турнире в Сиднее поднялся на 15-ю строчку. Карен Хачанов удержался на 30-м месте.

В рейтинге WTA лидером остается австралийка Эшли Барти, второй идет белоруска Арина Соболенко, третье место занимает испанка Гарбинье Мугуруса. Первой ракеткой России по-прежнему является Анастасия Павлюченкова, которая сохранила 11-е место в рейтинге. Дарья Касаткина, которая дошла до полуфинала турнира в Сиднее, поднялась с 26-й на 23-ю позицию.