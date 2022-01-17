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17.01.2022 16:49
Рубрика: Спорт

Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open

Текст: Максим Домчев
Аслан Карацев. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Аслан Карацев. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Аслан Карацев. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Полуфиналист прошлого Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Аслан Карацев с огромным трудом одержал победу на старте турнира.

В первом круге главное открытие прошлогоднего турнира - Карацев - встречался с теннисистом из Испании Хауме Мунаром. И матч этот продлился 4 часа и 52 минуты.

В стартовой партии Карацев явно не поймал ритм игры и уступил - 3:6. Во второй партии дело дошло до тай-брейка, где россиянин уверенно разобрался с оппонентом - 7:6 (7/1).

Третья партия снова завершилась дополнительным геймом, и на этот раз успех оказался на стороне теннисиста из Испании - 7:6 (7/3).

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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После этого Карацеву удалось переломить ход поединка и два последующих сета он выиграл с одинаковым счетом - 6:4.

Россиянин реализовал восемь брейк-пойнтов из 28, тогда как соперник столько же раз брал подачу соперника, но у него было всего 17 попыток. Также Карацев сделал восемь двойных ошибок.

Следующим соперником россиянина станет американец Маккензи Макдональд.

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