Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open

Полуфиналист прошлого Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Аслан Карацев с огромным трудом одержал победу на старте турнира.

В первом круге главное открытие прошлогоднего турнира - Карацев - встречался с теннисистом из Испании Хауме Мунаром. И матч этот продлился 4 часа и 52 минуты.

В стартовой партии Карацев явно не поймал ритм игры и уступил - 3:6. Во второй партии дело дошло до тай-брейка, где россиянин уверенно разобрался с оппонентом - 7:6 (7/1).

Третья партия снова завершилась дополнительным геймом, и на этот раз успех оказался на стороне теннисиста из Испании - 7:6 (7/3).

После этого Карацеву удалось переломить ход поединка и два последующих сета он выиграл с одинаковым счетом - 6:4.

Россиянин реализовал восемь брейк-пойнтов из 28, тогда как соперник столько же раз брал подачу соперника, но у него было всего 17 попыток. Также Карацев сделал восемь двойных ошибок.

Следующим соперником россиянина станет американец Маккензи Макдональд.