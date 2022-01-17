Карлсен быстро стал лидером на турнире в Вейк-ан-Зее

В нидерландском городке Вейк-ан-Зее на берегу Северного моря проходит один из старейших и наиболее престижных шахматных турниров с участием 14 гроссмейстеров, в том числе и трех россиян.
Магнус Карлсен. Фото: Giuseppe CACACE / AFP
Пять результативных партий зафиксировано в двух стартовых турах. Среди тех, кто отпраздновал успех, - обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен, заставивший белыми фигурами сдаться представляющего Нидерланды уроженца Санкт-Петербурга Аниша Гири.
Сложнейшие соперники были у Сергея Карякина, участника матча за корону 2016 года. Россиянин начал с ничьих: черными - в поединке с Фабиано Каруаной (США), белыми - с соотечественником Даниилом Дубовым. После двух туров компанию Карлсену в лидирующей тройке составляли поляк Ян-Кшиштоф Дуда и индиец Сантош Видит - по полтора очка.