Карлсен быстро стал лидером на турнире в Вейк-ан-Зее

Новости

Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 20:30
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 19:54
Порошенко объявили в розыск на Украине 19:43
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 19:32
Рубрика: Спорт

Карлсен быстро стал лидером на турнире в Вейк-ан-Зее

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
В нидерландском городке Вейк-ан-Зее на берегу Северного моря проходит один из старейших и наиболее престижных шахматных турниров с участием 14 гроссмейстеров, в том числе и трех россиян.
Магнус Карлсен. Фото: Giuseppe CACACE / AFP Магнус Карлсен. Фото: Giuseppe CACACE / AFP
Магнус Карлсен. Фото: Giuseppe CACACE / AFP

Пять результативных партий зафиксировано в двух стартовых турах. Среди тех, кто отпраздновал успех, - обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен, заставивший белыми фигурами сдаться представляющего Нидерланды уроженца Санкт-Петербурга Аниша Гири.

Фото: iStock
Школьник из Нижневартовска придумал "умные шахматы" для детей-инвалидов

Сложнейшие соперники были у Сергея Карякина, участника матча за корону 2016 года. Россиянин начал с ничьих: черными - в поединке с Фабиано Каруаной (США), белыми - с соотечественником Даниилом Дубовым. После двух туров компанию Карлсену в лидирующей тройке составляли поляк Ян-Кшиштоф Дуда и индиец Сантош Видит - по полтора очка.

Спорт Шахматы