Команды Суперлиги преодолели половину дистанции регулярного чемпионата

Матчами 13-го тура завершилась первая половина дистанции регулярного чемпионата мужской Суперлиги. В этих соревнованиях 14 команд определяют два клуба, которые напрямую попадут в "Финал шести", и еще восемь участников, получающих право на выступление в буферном раунде плей-офф.

Увы, под занавес первого круга не удалось избежать переносов игр, связанных с положительными тестами на коронавирус. Из-за этого домашний матч уфимского "Урала" против "Белогорья" отложен не неопределенную пока дату. Аналогичные проблемы у волейболистов "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.). Игра "бело-голубых" против новосибирского "Локомотива" теперь состоится только 15 апреля, причем не в Сосновом Бору, а на площадке железнодорожников.

С дюжиной побед и лишь одним поражением (от действующего чемпиона столичного "Динамо") лидирует выигравший в декабре Кубок России "Зенит-Казань", руководимый бывшим либеро национальной сборной Алексеем Вербовым. Атакующую мощь команды составляют серебряные призеры токийской Олимпиады доигровщик Дмитрий Волков и диагональный нападающий Максим Михайлов. В минувшем туре казанцы не оставили никаких шансов нижневартовскому "Югре-Самотлору" - 3:0 (25:19, 25:20, 25:20).

"Локомотив" пока тоже уступил лишь однажды, и как раз казанцам (1:3) на выезде, но на статус скрытого лидера даже с учетом возможной победы в отложенной встрече с "Динамо-ЛО" не вытягивает. По второму показателю в таблице, а им являются набранные очки, "Локо" уступает клубу из Татарстана четыре балла - 33 против 37. У столичного "Динамо" две осечки. Если в поражении от "Локо" в Сибири (0:3) нет сенсации, то декабрьское домашнее фиаско во встрече с нижегородским АСК (1:3), безусловно, относится к неожиданностям.

На подходе к лидирующей тройке подопечные главного тренера сборной Туомаса Саммелвуо из питерского "Зенита" (10-3), их соседи из "Динамо-ЛО" (8-4), а следом идет кемеровский "Кузбасс" (7-6).