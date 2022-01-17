Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

В понедельник Федерация хоккея России назвала список игроков, вызванных на сбор национальной команды перед Олимпийскими играми в Пекине. В него вошли 37 человек, которые должны прибыть в Новогорск. В их числе семь участников победной Олимпиады 2018 года.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым пригласил пять вратарей - Ярослава Аскарова и Александр Самонови из СКА, Тимура Билялова из "Ак Барса", Ивана Федотова из ЦСКА и Дмитрия Шугаева из "Северстали"; 12 защитников - игроков "Авангарда" - Семена Чистякова и Дамира Шарипзянова, представителей "Спартака" Дмитрия Вишневского и Александра Никишина и "Металлурга" - Артем Минулина и Егора Яковлева, а также Вячеслава Войнова из московского "Динамо", Александра Елесина из "Локомотива", Шакира Мухамадуллина из "Салавата Юлаева", Даниила Пыленкова из СКА, Никиту Нестерова из ЦСКА и Сергея Телегина из "Трактора".

За поездку в Пекин поспорят также 20 нападающих. В их число вошли пять игроков ЦСКА - Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, четыре - СКА - Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, по два игрока "Динамо" - Станислав Галиев, Вадим Шипачев, "Ак Барса" - Артем Галимов, Дмитрий Воронков, "Авангарда" - Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, "Локомотива" - Артем Анисимов и Артур Каюмов. Также вызваны Александр Кадейкин из "Салавата Юлаева", Владимир Ткачев из "Трактора" и Андрей Чибисов из "Металлурга".

По итогам сбора будет назван окончательный состав. Хоккейный турнир стартует 9 февраля. Соперники сборной России в группе - команды Швейцарии, Дании и Чехии.