Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

Новости

Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 20:30
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 19:54
Порошенко объявили в розыск на Украине 19:43
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 20:37
Рубрика: Спорт

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

Текст: Максим Домчев
В понедельник Федерация хоккея России назвала список игроков, вызванных на сбор национальной команды перед Олимпийскими играми в Пекине. В него вошли 37 человек, которые должны прибыть в Новогорск. В их числе семь участников победной Олимпиады 2018 года.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым пригласил пять вратарей - Ярослава Аскарова и Александр Самонови из СКА, Тимура Билялова из "Ак Барса", Ивана Федотова из ЦСКА и Дмитрия Шугаева из "Северстали"; 12 защитников - игроков "Авангарда" - Семена Чистякова и Дамира Шарипзянова, представителей "Спартака" Дмитрия Вишневского и Александра Никишина и "Металлурга" - Артем Минулина и Егора Яковлева, а также Вячеслава Войнова из московского "Динамо", Александра Елесина из "Локомотива", Шакира Мухамадуллина из "Салавата Юлаева", Даниила Пыленкова из СКА, Никиту Нестерова из ЦСКА и Сергея Телегина из "Трактора".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной США по хоккею на ОИ-2022

За поездку в Пекин поспорят также 20 нападающих. В их число вошли пять игроков ЦСКА - Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, четыре - СКА - Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, по два игрока "Динамо" - Станислав Галиев, Вадим Шипачев, "Ак Барса" - Артем Галимов, Дмитрий Воронков, "Авангарда" - Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, "Локомотива" - Артем Анисимов и Артур Каюмов. Также вызваны Александр Кадейкин из "Салавата Юлаева", Владимир Ткачев из "Трактора" и Андрей Чибисов из "Металлурга".

По итогам сбора будет назван окончательный состав. Хоккейный турнир стартует 9 февраля. Соперники сборной России в группе - команды Швейцарии, Дании и Чехии.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Олимпиада в Пекине