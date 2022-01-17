"Краснодар" отдал Тонни Вильену в аренду "Эспаньолу"

27-летний экс-полузащитник сборной Нидерландов и "Краснодара" Тонни Вильена перешел на правах аренды в клуб высшего испанского дивизиона "Эспаньол". Об этом в понедельник вечером сообщили в пресс-службе "быков".

"Футбольный клуб "Краснодар" достиг соглашения с "Эспаньолом" об аренде Тонни Вильены. Голландский полузащитник проведет остаток сезона в клубе из Барселоны, срок аренды истекает 30 июня 2022 года. По окончании сезона у испанского клуба будет право выкупа игрока", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте кубанской команды.

Воспитанник знаменитого "Фейенорда" был приобретен южанами у этого клуба примерно за 8 миллионов евро в июне 2019 года. Виллена заключил с "Краснодаром" пятилетний контракт. Футболист, входивший в то время в сборную Голландии, довольно ярко провел первый сезон, завоевав вместе с "быками" бронзовые медали первенства России.

Но постепенно уровень игры талантливого полузащитника стал снижаться, из-за чего его перестали вызывать в национальную команду (так, он оказался вне заявки сборной Нидерландов на участие в недавнем чемпионате Европы).

А в августе прошлого года и вовсе стал участником громкого скандала, когда Вильена не вышел на поле в матче РПЛ с "Арсеналом" из-за наложенных на полузащитника "внутренних штрафных санкциях". Как потом выяснилось, голландец, несмотря на действующий контракт и очень высокую зарплату, потребовал бесплатно отпустить его в зарубежный клуб.

Руководство "Краснодара" отказалось выполнить эти требования легионера, который какое-то время провел в запасе. Но потом стороны все-таки пришли к компромиссу, после чего Вильена вернулся в команду и практически постоянно выходил на поле до зимней паузы в российском первенстве.

Но на первый тренировочный "горожан" сбор в Дубай 12 января Тонни не полетел, что стало знаком ближайшего расставания с коллективом. Как и ожидалось, это вскоре и последовало.

По данным "быков", Тонни Вильена" с лета 2019 года провел в составе "Краснодара" 79 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал пять результативных передач.

Барселонский "Эспаньол" - его нынешний новый клуб - после 20 туров испанской Ла-Лиги занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.