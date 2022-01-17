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17.01.2022 02:17
Рубрика: Спорт

Сегодня ФИФА объявит лучшего игрока прошедшего года

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8656)
Международная федерация футбола (ФИФА) назовет сегодня победителя премии The Best - лучшего игрока прошедшего года по версии организации. Церемония пройдет в онлайн-режиме.

На главный приз претендуют прошлогодний триумфатор поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), форвард "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салах, а также действующий обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси ("ПСЖ").

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Многие эксперты называют фаворитом в этой гонке Левандовски, который в упорной борьбе проиграл Месси в битве за "Золотой мяч". Роберт продолжает забивать мячи, причем не только за "Баварию", но и за национальную сборную. Что касается Лионеля, то после нашумевшего перехода в "ПСЖ" его выступления оставляют двоякие впечатления. В любом случае аргентинец наверняка будет не прочь взять вторую индивидуальную награду подряд.

- Мы говорим о потрясающих футболистах, мировых именах. Я как тренер "Баварии", безусловно, был бы очень рад победе Роберта. Левандовски находится в отличной форме и не сдает позиций, достаточно посмотреть на его статистику. Надеюсь, он получит заслуженную награду, - отметил рулевой мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн.

Помимо приза лучшему игроку мира, будут вручены также премии сильнейшему тренеру (Роберто Манчини, Томас Тухель и Хосеп Гвардиола), вратарю (Мануэль Нойер, Эдуар Менди и Джанлуиджи Доннарумма) и тому игроку, который забил самый красивый мяч года (Эрик Ламела, Патрик Шик и Мехди Тареми). Победители определились онлайн-голосованием, в котором приняли участие капитаны и наставники всех сборных, болельщики и представители СМИ.

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