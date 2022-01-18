Источник: Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

Россия рассматривает вопрос подачи заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года.

Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник, рассматривается вариант проведения турнира не менее масштабного, чем был реализован во время чемпионата мира 2018 года. При этом пока окончательное решение еще не принято.

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 городах России. Позже Санкт-Петербург принимал матчи Евро-2020, который впервые в истории прошел в 11 городах разных стран Европы.

Как известно, следующий чемпионат Европы примет Германия, а за право проведения Евро-2028 поборются совместная заявка Румынии, Болгарии, Греции и Сербии, а также Турция, которая готова принять турнир в одиночку.