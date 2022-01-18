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18.01.2022 08:13
Рубрика: Спорт

Капризов и Барбашев забросили по две шайбы в очередной игровой день НХЛ

Текст: Максим Домчев
В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российские хоккеисты отметились результативной игрой. Кирилл Капризов и Иван Барбашев забросили по две шайбы.
Фото: David Zalubowski/AP Фото: David Zalubowski/AP
Фото: David Zalubowski/AP

"Миннесота" Капризова встречалась с "Колорадо". В первом периоде "лавинам" удалось дважды поразить ворота соперника - отличились Микко Рантанен и Алекс Ньюхук. Во втором периоде Кевин Фиала смог отыграть одну шайбу, а в заключительной 20-минутке Кирилл Капризов сравнял счет, но Натан Маккиннон снова вывел "Колорадо" вперед. Но за две минуты до финальной сирены Капризов оформил дубль. Всего же на счету россиянина стало 44 очка в 34 матчах.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В овертайме победитель матча не определился, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты "Колорадо".

Одним из главных героев матча между "Сент-Луисом" и "Нэшвиллом" стал российский форвард "Блюз" Иван Барбашев. Он отметился двумя заброшенными шайбами и еще дважды ассистировал партнерам. Во многом благодаря этому его команда победила 5:3.

В еще одном матче "Детройт" в овертайме переиграл "Баффало" - 3:2. Первую шайбу в составе победителей забросил Владислав Наместников при игре в меньшинстве.

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