Медведев и Рублев вышли во второй круг Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублев с побед стартовали на Открытом чемпионате Австралии.

Медведев обыграл швейцарского теннисиста Генри Лааксонена со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Соперник прибавил только в третьем сете и, по словам Даниила, полностью контролировал ситуацию. Но россиянину все же удалось завершить матч на тай-брейке.

- Мне нравится играть под давлением, - напомнил Медведев после встречи. - И мне нравится играть на австралийском харде, он мне подходит. В прошлом году я вышел здесь в финал. Хотел бы повторить и улучшить этот результат, но это будет непросто. У меня никогда не было такой короткой подготовки к сезону. Но сейчас я отлично себя чувствую и надеюсь, что смогу достойно выступить.

Тем не менее Медведев не стал себя называть главным претендентом на титул в отсутствие действующего пока чемпиона серба Новака Джоковича, после скандала с медотводом от прививки депортированного из страны. "Я всегда говорю, что фаворитом является тот, кто располагается выше всех в рейтинге, - отметил Даниил. - Но в этот раз я выберу Рафаэля Надаля, поскольку у него 20 титулов на турнирах "Большого шлема".

Что касается Рублева, то он одержал верх над итальянцем Джанлуки Маджера - 6:3, 6:2, 6:2. Это был первый матч Андрея после паузы, связанной с коронавирусом. Рублев сдал положительный тест после выставочного турнира в Абу-Даби, где заразились сразу несколько игроков, в том числе Рафаэль Надаль. Из-за этого россиянин не смог помочь команде в ATP Cup.

- Если честно, я немного волновался, потому что не провел ни одного турнира из-за положительного теста. Не знал, как пойдет игра, - приводит слова Рублева пресс-служба ATP. - Конечно, для меня было бы лучше войти в ритм на ATP Cup, а уже потом ехать на один из лучших турниров в году. А так я испытываю двойное давление, потому что не понимаю, как все сложится. Но такова жизнь, мы не все можем контролировать. Я рад, что в первом матче за несколько недель мне удалось показать хороший теннис.

В женской сетке 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в двух сетах со счетом 6:2, 6:1 обыграла Анну Бондарь из Венгрии. Дарья Касаткина выбила из борьбы представительницу Швейцарии Стефани Фегель (6:3, 6:1). Людмила Самсонова была сильнее американки Эмины Бектас (7:5, 6:4). Поражение потерпела Вера Звонарева, уступив бельгийке Элисе Мертенс (4:6, 5:7).