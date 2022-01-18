Мозгов и Пашутин оживили чемпионат баскетбольной Суперлиги 1

В турнире Суперлиги 1 теперь однозначно главные действующие лица - чемпион НБА 2016 центровой Тимофей Мозгов из столичной "Руны" и недавно возглавивший "Уралмаш" (Екатеринбург) экс-наставник сборной России Евгений Пашутин. Их показатели на коротком отрезке пребывания в дивизионе уже впечатляют.

Напомним, что и центровой, и тренер, подписали контракты со своими новыми клубами под занавес прошлого года. В январе в своем дебютном матче с фарм-командой краснодарского "Локомотива-Кубани" (83:66). Мозгов стал лучшим бомбардиром встречи, набрав 15 очков. А в только что прошедшем туре "Руна" гостила во Владивостоке, где победила местное "Динамо - 86:61. На это раз Мозгов отличился так называемым "дабл-даблом", то есть двузначными показателями в основных индивидуальных статистических номинациях. Тимофей набрал 11 очков и совершил 12 подборов. Причем на площадке он пробыл 21 минуту чистого игрового времени, то есть даже меньше, чем его одноклубники Федор Ключников, Виктор Заряжко, Артем Комиссаров и американец Эддисон Спрюилл.

Лидирующая в Суперлиге 1 "Руна" продолжает свое дальневосточно-сибирское турне, и следующие матчи проведет 20 января на выезде в Иркутске против местного БК "Иркут", занимающего пока шестое место среди 15 участников дивизиона.

"Уралмаш" после прихода на пост главного тренера Евгения Пашутина, начинавшего сезон в команде Единой лиги Еврокубка "Локомотив-Кубань" одержал три подряд домашние победы. Но важно даже не это. С появлением титулованного специалиста на тренерском мостике результативности уральцев резко выросла, в каждой из январских игр они набирали более 90 очков - 97:63 с "Иркутом", 96:83 против владивостокского "Динамо" и вот теперь 98:82 с ЦСКА-2. Интересно, продолжится ли эта серия под условным названием "90+" в четвертой подряд домашней игре с "Уфимцем" (Уфа) 20 января. А может, преследующий "Руну" "Уралмаш" еще прибавит и порадует зрителей трехзначной результативностью?

В минувшем туре также отметим поражение действующего чемпион Суперлиги 1 БК "Самара" в Иркутске - 83:90 в дополнительной пятиминутке. Хотя после стартовой четверти гости лидировали с разницей в 12 очков (21:9), но иркутяне организовали успешную погоню, даже были близки к победе, однако дальнее попадание игрока волжан Алексея Вздыхалкина на последней минуте основного времени позволило "Самаре" перевести встречу в овертайм.

В чемпионате Суперлиги 1, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола(РФБ), лидируют: "Руна" (Москва) - 15 побед - 1 поражение, "Уралмаш" (Екатеринбург) - 14-3, "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 14-3, "Университет-Югра" (Сургут) - 11-6, БК "Самара" - 9-7. В зоне попадания в плей-офф также находятся "Иркут" (9-8), ЦСКА-2 (9-8). Последнее из дающих пропуск в четвертьфинал восьмое место делят столичный клуб МБА, БК "Новосибирск" и "Барнаул" (Алтайский край) - по 8 побед - 9 поражений.

Где будем смотреть

20 января, четверг

"Мир Баскетбола"

12:05. "Динамо" (Владивосток) - БК "Самара". Прямая трансляция.

18:55. "Химки" (Московская область) - "ЦОП-Локомотив-Кубань" (Краснодарский край). Прямая трансляция.