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18.01.2022 08:23
Рубрика: Спорт

Рублев и Павлюченкова вышли во второй круг Australian Open

Текст: Максим Домчев
На проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису свои матчи выиграли Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Шестая ракетка мира Рублев на старте турнира встречался с представителем Италии Джанлукой Муниром. Перевес в классе россиянина над соперником был слишком велик. Рублев выиграл первую партию - 6:3, а две последующие с одинаковым счетом 6:2.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В следующем матче соперником россиянина станет победитель матча между испанцем Роберто Карбальесом Баэной и литовцем Ричардасом Беранкисом.

Соперницей Павлюченковой была представительница Венгрии Анна Бондарь. И тут преимущество в классе было ощутимым. 10-я ракетка турнира из России отдала сопернице всего три гейма - 6:2, 6:1.

Во втором круге Павлюченкова встретится с австралийкой Самантой Стосур.

Сумела добиться победы и Дарья Касаткина. Она встречалась со Штефани Фогеле из Швейцарии и выиграла в двух сетах - 6:3, 6:1. Во втором круге россиянка встретится с победительницей встречи между Магдой Линетт из Польши и Анастасией Севастовой из Латвии.

Не смогла преодолеть барьер первого раунда Вера Звонарева. Она в двух сетах уступила Элизе Мертенс из Бельгии - 4:6, 5:7.

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