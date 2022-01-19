Баскетболисты "Локо" начнут второй круг Еврокубка на третьем месте в группе

В розыгрыше Еврокубка уже начался второй круг группового этапа. Единственный представитель России в этом турнире "Локомотив-Кубань" (Краснодар) идет на третьем месте в группе "А" и в среду встретится в гостях с "Морабанк Андорра" (Испания).

Напомним главную особенность соревнований, причем ключевое изменение в регламенте действует с этого сезона. На предварительном этапе образованы две группы по 10 команд, участники играют по системе с разъездами (матчи дома и в гостях), а вот на всех стадиях плей-офф (начнется с 1/8 финала) противостояние соперников будут состоять только из одной встречи. Причем хозяевами площадки станут клубы, занявшие более высокие места в группах.

Вот почему ценность каждого матча "регулярки" неимоверно возросла. "Локомотив-Кубань" в первом круге одержал шесть побед, в том числе и над своим сегодняшним соперником "Морабанк Андорра" - 93:82. Вообще, на старте турнира железнодорожники выдали серию из четырех выигрышей подряд.

Впереди "Локо" в таблице только испанский "Ховентут" (Бадалона) и сербский "Партизан" (Белград). Накануне они успешно взяли старт во втором круге. "Ховентут" дома одолел итальянский "Тренто" - 82:65, "Партизан" также на своем паркете разгромил немецкий "Гамбург" - 102:77. Так что "Локо" надо догонять главных конкурентов, уже оторвавшихся на две победы.

Интересно, что кубанцы завершили первый круг абсолютным лидером по общей командной результативности. То есть не только в группе "А", а среди всех 20 участников Еврокубка - 90,8 очка в среднем за матч. Баскетболисты краснодарского клуба четырежды признавались лучшими игроками туров - Джонатан Мотли (1-й и 3-й), Эрик Макколлум (6-й и 8-й). Ни одна команда такими достижениями похвастаться не может. Кстати, те же самые Макколлум и Мотли занимают первые два места в списке лучших бомбардиров Еврокубка-2021/22.

Кубанцы входят в топ-5 практически по всем основным статистическим номинациям - по подборам (Мотли), результативным передачам и перехватам (Дариус Томпсон), блок-шотам, то есть накрытым броскам соперников (снова Мотли), реализации дальних бросков (Станислав Ильницкий), и так далее.

Увы, но Мотли сейчас травмирован (повреждение плеча получил в 9-м туре Еврокубка), с "Андоррой" не сыграет. Также в лазарете Грег Уиттингтон и Александр Щербенев. Потери серьезные.

Положение в верхней части таблицы группы "А": "Ховентут" (Бадалона, Испания) - 8 побед - 2 поражения, "Партизан" (Белград, Сербия) - 8-2, "Локомотив-Кубань" (Краснодар, Россия) - 6-3, "Морабанк Андорра" (Испания) - 5-3, "Тюрк Телеком" (Анкара, Турция) - 5-4.

Комментарий

Андрей Ведищев, президент ПБК "Локомотив-Кубань":

- Положение у нас сейчас непростое. Мотли и Уиттингтон - основные игроки, проводят на площадке много времени. Их отсутствие - важный фактор, который, конечно, влияет на боеспособность и ротацию команды. После того, как был расторгнут контракт с Куинном Куком, роль Александра Щербенева также значительно возросла. По сути, на сегодня он - второй разыгрывающий "Локо", который должен проводить достаточное количество времени на площадке, чтобы давать передышку лидерам и участвовать в организации игры. Есть и субъективные проблемы. Главная - мы по-прежнему продолжаем искать игровой баланс. Очень большая сложность нынешнего "Локо" - в распределении игрового времени. Часто по хода сезона мы могли наблюдать на площадке ситуацию, когда наши лидеры физически "подсаживались" и вторую половину проводили значительно хуже первой, просто не хватало сил. Плюс нам обязательно надо добавлять в защите - как в командной, так и в индивидуальной.