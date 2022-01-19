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19.01.2022 13:02
Рубрика: Спорт

Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где его соперником станет бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Во втором матче проходящего в Мельбурне турнира соперником Хачанова был француз Бенжамен Бонзи. В стартовой партии россиянин выглядел чуть предпочтительнее соперника и смог выиграть - 6:4.

Фото: Manu Fernandez/AP
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Вторая партия принесла Бонзи сплошные разочарования. Хачанов набирал очки и в итоге выиграл со счетом 6:0. Лишь в концовке третьего сета россиянин заставил немного понервничать, но в решающий момент добыл победу - 7:5.

Следующим соперником Хачанова на Открытом чемпионате Австралии станет Рафаэль Надаль.

Сумела пройти в третий круг и Вероника Кудерметова. Она встречалась с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии и выиграла в двух партиях - 6:2, 7:5.

В третьем круге она встретится с победительницей матча между пятой ракеткой турнира итальянкой Марией Саккари и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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