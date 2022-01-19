Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Во втором матче проходящего в Мельбурне турнира соперником Хачанова был француз Бенжамен Бонзи. В стартовой партии россиянин выглядел чуть предпочтительнее соперника и смог выиграть - 6:4.
Вторая партия принесла Бонзи сплошные разочарования. Хачанов набирал очки и в итоге выиграл со счетом 6:0. Лишь в концовке третьего сета россиянин заставил немного понервничать, но в решающий момент добыл победу - 7:5.
Следующим соперником Хачанова на Открытом чемпионате Австралии станет Рафаэль Надаль.
Сумела пройти в третий круг и Вероника Кудерметова. Она встречалась с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии и выиграла в двух партиях - 6:2, 7:5.
В третьем круге она встретится с победительницей матча между пятой ракеткой турнира итальянкой Марией Саккари и китаянкой Чжэн Циньвэнь.