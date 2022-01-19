Названы баскетболисты для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2023

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу во главе с Зораном Лукичем объявил расширенный состав для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2023 против Нидерландов. 24 февраля наши примут "оранжевых" в Перми, а 27‑го числа того же месяца сразятся с ними на выезде.

В расширенном списке - 24 человека.

Защитники: Захар Ведищев, Владислав Емченко (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба - УНИКС, Казань), Денис Захаров, Дмитрий Кулагин (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Михаил Кулагин, Иван Стребков (оба - "Нижний Новгород"), Александр Платунов ("Парма", Пермь), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба - ЦСКА, Москва);

форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Антон Астапкович, Александр Ганькевич, Сергей Торопов (все - "Нижний Новгород"), Игорь Вольхин, Андрей Зубков (оба - "Зенит"), Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба - "Локомотив-Кубань"), Антон Квитковских ("Автодор", Саратов), Марк Тихоненко ("Астана", Казахстан);

центровые: Сергей Балашов ("Енисей", Красноярск), Владимир Ивлев (ЦСКА).

Еще два баскетболиста - Тимофей Герасимов и Владислав Трушкин (оба - "Енисей") - внесены в резервный список.

Напомним, после двух туров россияне лидируют в группе "H" со стопроцентным результатом. У Италии и Нидерландов по одной победе и поражению, исландцы проиграли оба матча. Чтобы выйти из группы в следующий раунд, нашей сборной нужно попасть в тройку. Далее три лучших команды из нашей группы сразятся с тремя сильнейшими из группы "G" (Испания, Грузия, Украина, Северная Македония). Результаты первого этапа будут учитываться. Три лучших команды из шестерки выйдут на Кубок мира.

Между тем женская сборная не сможет провести матчи квалификации ЧМ-2022, как изначально планировалось, в Вашингтоне из-за ограничений на въезд в США. Это связано с тем, что на территории Соединенных Штатов по-прежнему не признается вакцина, которой привита наша команда.

Решением Международной федерации баскетбола встречи с Бельгией и Пуэрто-Рико пройдут в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. При этом матч против команды США не состоится.