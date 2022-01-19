Нурмагомедов не попал в тройку сильнейших бойцов по версии главы UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не попал в тройку сильнейших бойцов в истории по версии главы организации Даны Уайта. Об этом сообщает BJPenn.

Сильнейшими, по мнению Уайта, стали американец Джон Джонс - чемпион UFC в полутяжелом весе, на счету которого 26 побед и одно поражение, канадец Жорж Сен-Пьер (26 побед в 28 боях) и представитель Бразилии Андерсон Силва, который в 45 боях одержал 34 победы.

Нурмагомедов выиграл все 29 боев в ММА, несколько раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Последний бой он провел в октябре 2020 года, когда он победил американца Джастина Гэтжи.

После этого ему неоднократно предлагали вернуться, но Нурмагомедов не изменил решение.