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19.01.2022 11:50
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов не попал в тройку сильнейших бойцов по версии главы UFC

Текст: Максим Домчев
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не попал в тройку сильнейших бойцов в истории по версии главы организации Даны Уайта. Об этом сообщает BJPenn.

Сильнейшими, по мнению Уайта, стали американец Джон Джонс - чемпион UFC в полутяжелом весе, на счету которого 26 побед и одно поражение, канадец Жорж Сен-Пьер (26 побед в 28 боях) и представитель Бразилии Андерсон Силва, который в 45 боях одержал 34 победы.

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Нурмагомедов выиграл все 29 боев в ММА, несколько раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Последний бой он провел в октябре 2020 года, когда он победил американца Джастина Гэтжи.

После этого ему неоднократно предлагали вернуться, но Нурмагомедов не изменил решение.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов