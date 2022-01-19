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19.01.2022 17:40
Рубрика: Спорт

Овечкин вышел в лидеры среди бомбардиров и снайперов сезона НХЛ

Текст: Илья Соболев
В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме обыграл "Виннипег Джетс" - 4:3. Одна из шайб победителей на счету у капитана столичной команды Александра Овечкина.

Она стала для него 27-й в сезоне, что позволило Ови выйти в лидеры снайперской гонки сезона. У ближайшего преследователя, немецкого форварда "Эдмонтон Ойлерз" Леона Драйзайт­ля 26 голов.

Фото: Nick Wass/AP
Овечкин назвал "крутым" свой рекорд по голам в большинстве в НХЛ

Кроме того, Овечкин возглавил и гонку бомбардиров. В 40 матчах у него 55 (27+28) очков. И здесь вторым идет Драйзайтль, у которого 54 балла.

А вот в снайперской гонке за всю историю НХЛ Леону до нашего Александра пока далеко. Шайба в ворота "Виннипега" стала для Овечкина уже 757‑й. До идущего третьим в списке снайперов чеха Яромира Ягра всего 9 шайб. Второе место у Горди Хоу (801) шайба. Возглавляет рейтинг Уэйн Гретцки с 894 голами.

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