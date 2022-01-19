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19.01.2022 22:45
Рубрика: Спорт

Галицкий признался, почему "Краснодар" возглавил иностранный тренер

Текст: Александр Ершов
Президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий в среду впервые объяснил причину приглашения на пост главного тренера "быков" немца Даниэля Фарке, а не российского специалиста. По словам руководителя клуба, именно этот наставник соответствует стилю южан, так как "ставит нужную нам игру".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Чем Фарке лучше любого российского тренера?" - такой вопрос был задан президенту "Краснодара" во время интервью, которое он дал в эфире канала "Матч Премьер". Как известно, в свое время он утверждал, что тренировать "быков" всегда будет только отечественный специалист.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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- Я убежден, что клуб будет строиться на местных. Поэтому был дан шанс Мусаеву… Сейчас нет никого, кто может возглавить команду и поддержать наш стиль. Все смеются, но это для нас важнее. Мы хотим играть в тот футбол, в который всегда играем, - сказал Галицкий. - Внимательно смотрели на российских тренеров, но видели, что никто нашу стилистику не даст.

Как сообщил Сергей Николаевич, переговоры с Даниэлем Фарке были тяжелые: "Договорились почти на флажке. Могли войти в тренировочный процесс без тренера. Увидели, что тренер дает нам стиль игры. Нас интересует только это. Ни один тренер не был уволен за результат. Может, это наивно, но это "Краснодар""… Будет ли результат? Это не знает никто. Я не могу назвать российского тренера, который впечатлил бы меня игрой".

Кроме того, основатель и владелец "Краснодара" признался, что причиной неожиданного увольнения в начале января предыдущего главного тренера кубанцев Виктора Ганчаренко были вовсе не текущие результаты коллектива (на зимние каникулы "быки" ушли, занимая пятое место в первенстве страны).

- Все отношения тренера и клуба останутся внутри. "Краснодар" мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные. По составу "Краснодар" не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему, - заявил Галицкий.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Кстати, в среду под руководством Фарке кубанцы провели свой первый поединок. На тренировочном сборе в Дубае "Краснодар" в контрольном матче встречался с варшавской "Легией" и проиграл со счетом 1:2.

В первом тайме, когда на поле находился основной состав, "быки" повели 1:0 (мяч с передачи норвежского новичка команды Эрика Ботхейма забил бразилец Вандерсон). Но во втором тайме (в перерыве краснодарцы произвели сразу 10 замен) поляки провели два мяча.

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